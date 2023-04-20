В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Захаряном

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о переговорах с полузащитником Арсеном Захаряном о продлении контракта.

«Пока предметных разговоров нет. Мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену. Хочет ли клуб продлить контракт? Это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 19 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за 19-летнего игрока £12,6 млн, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее Захарян назвал самую нелепую новость про себя за последнее время.