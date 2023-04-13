Захарян назвал самую нелепую новость про себя за последнее время

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о самой нелепой новости про свой трансфер.

«Там всё так раскачали: всё-всё-всё, уже контракт оформлен. А на самом деле я сразу сказал: «Нет». Сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». Думал, может, без меня решили что-то», — цитирует Захаряна «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год. Проблема заключалась в том, что отец игрока не заинтересован в переезде Арсена в Турцию.

В сезоне-2022/23 Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 19 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее в «Динамо» объяснили, почему Захарян не перешёл в «Галатасарай».