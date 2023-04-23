Семак заявил, что для него не имеет значения чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал понять, что ему всё равно, в каком матче команда станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что для него не имеет значения чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком»
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«Имеет ли значение чемпионство в матче со «Спартаком»? Не имеет никакого значения. Мы думаем только о следующей игре и как хорошо подготовиться. И победить в Самаре», — цитирует Семака «Чемпионат».

В 25-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а 7 мая примет столичный «Спартак». 

Подопечные Семака занимают первое место в таблице РПЛ с 58 очками. Красно-белые расположились на третьем с 45, самарская команда на 12-м (25).

Ранее бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат заявил, что столичная команда сохранила неплохие шансы на попадание в тройку лучших по итогам чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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