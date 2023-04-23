Игрок «Крыльев» Соколов сообщил о переходе в «Локомотив» летом

Полузащитник самарских «Крыльев Советов», выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», Артём Соколов сообщил о переходе в московский «Локомотив» в летнее трансферное окно.

«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt всё уже есть. Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», — цитирует Соколова «Чемпионат».

20-летний футболист дебютировал за нижегородскую команду в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». В сезоне-2022/23 хавбек провёл за «Пари НН» три матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €800 тыс.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли в клубе в следующем сезоне.