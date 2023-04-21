Кордоба не знает, останется ли в «Краснодаре» в следующем сезоне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли в клубе в следующем сезоне.

«Не знаю, буду ли в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас я радуюсь своему сотому голу в карьере, и на этом всё», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач в 29 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».