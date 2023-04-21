Кордоба не знает, останется ли в «Краснодаре» в следующем сезоне

Короткая ссылка
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли в клубе в следующем сезоне.
Кордоба не знает, останется ли в «Краснодаре» в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, буду ли в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас я радуюсь своему сотому голу в карьере, и на этом всё», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач в 29 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить