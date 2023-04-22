Пятибратов — о поражении от «Оренбурга»: незасчитанный гол «Факела» стал ключевым моментом
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Незасчитанный гол «Факела», думаю, стал ключевым моментом. Когда мы третий пропустили, соперник на кураже начал работать, мы немного сломались. Не совсем правильно реагировали на решения арбитра», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».
Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Оренбурга» мячи забили Александр Эктов, Брайан Мансилья и Кирилл Капленко.
У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе.
Таким образом, «Оренбург» набрал 36 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Факел» с 18 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2 в матче РПЛ.