Пятибратов — о поражении от «Оренбурга»: незасчитанный гол «Факела» стал ключевым моментом

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении своей команды от «Оренбурга» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Незасчитанный гол «Факела», думаю, стал ключевым моментом. Когда мы третий пропустили, соперник на кураже начал работать, мы немного сломались. Не совсем правильно реагировали на решения арбитра», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Оренбурга» мячи забили Александр Эктов, Брайан Мансилья и Кирилл Капленко.

У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе.

Таким образом, «Оренбург» набрал 36 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Факел» с 18 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2 в матче РПЛ.