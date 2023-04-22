Селиваненко: Рублёв на подъёме после Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинальном матче над словаком Алексом Молчаном.

«Очевидно, что после такой важной для Андрея победы на «Мастерсе» в Монте-Карло он находится на эмоциональном подъёме. При этом свои матчи в Боснии он выигрывает на мастерстве», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что нельзя загадывать выиграет ли Рублёв в финале. По его словам, теннис любят за непредсказуемость.

Россиянин обыграл Молчана со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

В финале турнира Рублёв встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Молчаном.