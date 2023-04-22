Адвокат Влута сообщил, что первое заседание по апелляции пройдёт в 2024 году

Адвокат нападающего «Урала» Рая Влута Эрик Томас рассказал, когда состоится первое заседание по апелляции.

«Первое заседание по апелляции пройдёт где-то в 2024 году», — цитирует Томаса «РБ Спорт».

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Харлема (Нидерланды) приговорил Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Влут не скрывается от правосудия Нидерландов.