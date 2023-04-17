Иванов: Влут нигде не скрывается, он и потерпевшие подали апелляции

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник команды Рай Влут не скрывается от правосудия Нидерландов.

«Пусть люди не пишут ерунду. Потерпевшая сторона подала апелляцию, и она может рассматриваться долгое время — до года. Влут нигде не скрывается. Всё идёт в законном порядке. Сам он тоже подал апелляцию, но уже после другой стороны. Ждём итогов», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Харлема (Нидерланды) приговорил Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП.

Ранее спортивный юрист оценила перспективы Влута в РПЛ после вердикта нидерландского суда.