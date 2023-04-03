Спортивный юрист оценила перспективы Влута в РПЛ после вердикта нидерландского суда

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила перспективы полузащитника «Урала» Рая Влута в чемпионате России после решения нидерландского суда приговорить игрока к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Он может продолжить играть в России, так как ТК не предусматривает как основание для прекращения трудового контракта по инициативе работодателя наличие вступившего в силу решения по уголовному делу именно по данному составу», — цитирует Анцелиович Sport24.

Она также добавила, что многое будет зависеть от условий, прописанных в контракте.

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Влут будет подавать апелляцию на приговор за смертельное ДТП.