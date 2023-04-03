Влут будет подавать апелляцию на приговор за смертельное ДТП
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«Когда его юристы сообщат информацию о сроках подачи, мы ей поделимся. На данный момент Влут остаётся в расположении клуба», — цитирует заместителя президента «Урала» по связями с общественностью Максима Путинцева РИА Новости.
В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что «Урал» не получал информации о тюремном приговоре футболисту Влуту.