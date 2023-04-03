«Урал» не получал информации о тюремном приговоре футболисту Влуту

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов прокомментировал информацию о том, что футболист Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Рай сейчас находится в Екатеринбурге и вместе с командой готовится к игре со «Спартаком». Официальной информации у нас ещё нет. Мы никак не можем комментировать, основываясь на новостях, которые появляются в иностранных СМИ. Как только у нас будет информация, мы дадим комментарий. Сейчас можем сказать только то, что игрок готовится, а мы следим за ситуацией, ждём официальных подробностей и после этого будем решать», — заявили RT в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Ранее сообщалось, что суд Харлема (Нидерланды) приговорил Влута к 2,5 годам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом. Также 27‑летний нидерландец лишён права управления автомобилем на четыре года.