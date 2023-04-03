De Telegraaf: футболист «Урала» Влут получил 2,5 года тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом

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Суд принял решение приговорить полузащитника «Урала» Рая Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом.
De Telegraaf: футболист «Урала» Влут получил 2,5 года тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом
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Как сообщает De Telegraaf, 27‑летний футболист также лишён права управления автомобилем на четыре года.

20 марта появилась информация, что прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего «Урала» за ДТП со смертельным исходом.

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в «Урале» отреагировали на информацию о возможном тюремном сроке для Влута.

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