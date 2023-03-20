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В «Урале» отреагировали на информацию о возможном тюремном сроке для Влута

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Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов прокомментировал информацию о возможном тюремном сроке для футболиста команды Рая Влута.
В «Урале» отреагировали на информацию о возможном тюремном сроке для Влута
  • Gettyimages.ru

«Информацию мы пока также узнаём из иностранных СМИ. Более точной и подробной информации у нас нет, поэтому чему-то сейчас верить мы тоже не собираемся.

Мы на связи с игроком, подробностей пока никаких не имеем, поэтому какой-то комментарий дать по этому поводу тоже не можем. Вот эти слухи комментировать мы не можем, не хотим касаться новостей, которые где-то от кого-то услышали. Нам в клуб информации никакой не поступало. Мы рассчитываем на нашего футболиста, он сильный игрок», — приводит слова Завьялова «РИА Новости».

20 марта появилась информация, что прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего «Урала» за ДТП со смертельным исходом.

Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что суд Нидерландов принял решение отклонить запрос взять Влута под стражу.

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