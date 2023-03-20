NU: суд Нидерландов отклонил запрос взять Влута под стражу, чтобы футболист не мог уехать в Россию

Суд Нидерландов принял решение отклонить запрос взять нападающего «Урала» Рая Влута под стражу, чтобы футболист не мог уехать в Россию.

Как сообщает NU.nl, родственники ребёнка, который погиб в результате ДТП, виновником которого стал игрок «Урала», просили нидерландский суд взять футболиста под стражу, чтобы он не смог уехать в Россию.

Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км в час насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиноне». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. 6 сентября футболист перешёл в екатеринбургский клуб.

Ранее прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего «Урала» за ДТП со смертельным исходом.