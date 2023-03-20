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Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего «Урала» за ДТП со смертельным исходом

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Прокуратура Нидерландов приняла решение потребовать для нападающего «Урала» Рая Влута 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.
Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего «Урала» за ДТП со смертельным исходом
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«Влут ехал со скоростью около 203 км/ч, он не тормозил и не пытался свернуть. Такая быстрая езда — это осознанный выбор. И подозреваемый сделал всё возможное, чтобы избежать наказания вскоре после аварии», — приводит слова прокурора Sportnieuws.

Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиноне». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. 6 сентября футболист перешёл в екатеринбургский клуб.

Ранее президент «Урала» назвал обидным исход матча с «Динамо» и конец серии без поражений.

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