Президент «Урала» назвал обидным исход матча с «Динамо» и конец серии без поражений
- РИА Новости
«Мы сегодня играли неплохо и не должны были проигрывать. Считаю, что игра была равная. Одна-две ошибки, и есть Костя Тюкавин, который такие ошибки не прощает. Не простил нам, и проиграли «Динамо». Обидно, что проиграли и прервалась серия, но все они когда-то заканчиваются», — приводит слова Иванова ТАСС.
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Тюкавин на 89-й минуте. Также футболист был признан лучшим игроком матча.
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.
«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.
Ранее Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.