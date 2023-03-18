Президент «Урала» назвал обидным исход матча с «Динамо» и конец серии без поражений

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что екатеринбургский клуб не должен был проигрывать «Динамо».

«Мы сегодня играли неплохо и не должны были проигрывать. Считаю, что игра была равная. Одна-две ошибки, и есть Костя Тюкавин, который такие ошибки не прощает. Не простил нам, и проиграли «Динамо». Обидно, что проиграли и прервалась серия, но все они когда-то заканчиваются», — приводит слова Иванова ТАСС.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Тюкавин на 89-й минуте. Также футболист был признан лучшим игроком матча.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.