Узнать больше

Президент «Урала» назвал обидным исход матча с «Динамо» и конец серии без поражений

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что екатеринбургский клуб не должен был проигрывать «Динамо».
Президент «Урала» назвал обидным исход матча с «Динамо» и конец серии без поражений
  • РИА Новости

«Мы сегодня играли неплохо и не должны были проигрывать. Считаю, что игра была равная. Одна-две ошибки, и есть Костя Тюкавин, который такие ошибки не прощает. Не простил нам, и проиграли «Динамо». Обидно, что проиграли и прервалась серия, но все они когда-то заканчиваются», — приводит слова Иванова ТАСС.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Тюкавин на 89-й минуте. Также футболист был признан лучшим игроком матча.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте. 

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить