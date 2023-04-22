Российских спортсменов не пускали на турнир по конному спорту в Ташкенте из-за формы с национальной символикой
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«Сегодня нас не хотели пускать на разминку вместе с остальными спортсменами, и, пока представители нашей команды разбирались с главным судьёй, мы полтора часа то шагали, то стояли», — написала Кукушкина в социальных сетях.
Также она заявила, что за день до начала соревнований спортсменам сборной предлагали покинуть манеж и «не светиться» в красных футболках с гербом и флагом России.
Российские спортсмены принимают участие в первом этапе Кубка MAXIMA MASTERS EURASIA.
Ранее советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов высказался о смене спортивного гражданства российскими всадниками.