Кретов: спортсмены, сменившие гражданство, покинули свои должности в Федерации конного спорта

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Советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов высказался о смене спортивного гражданства российскими всадниками.
Кретов: спортсмены, сменившие гражданство, покинули свои должности в Федерации конного спорта
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  • © Chase Swift

«Это их взрослое и самостоятельное решение. Мы это не поддерживаем никоим образом. Стоит отметить, что все спортсмены, сменившие спортивное гражданство, покинули свои должности в федерации. Это было одно из условий. К сожалению, так устроена система на законодательном уровне, потому что достаточно сложно препятствовать уходу спортсменов», — заявил Кретов RT.

Ранее Кретов прокомментировал заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения наших спортсменов.

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