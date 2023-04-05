Кретов: спортсмены, сменившие гражданство, покинули свои должности в Федерации конного спорта
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«Это их взрослое и самостоятельное решение. Мы это не поддерживаем никоим образом. Стоит отметить, что все спортсмены, сменившие спортивное гражданство, покинули свои должности в федерации. Это было одно из условий. К сожалению, так устроена система на законодательном уровне, потому что достаточно сложно препятствовать уходу спортсменов», — заявил Кретов RT.
Ранее Кретов прокомментировал заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения наших спортсменов.