Кретов: спортсмены, сменившие гражданство, покинули свои должности в Федерации конного спорта

Советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов высказался о смене спортивного гражданства российскими всадниками.

«Это их взрослое и самостоятельное решение. Мы это не поддерживаем никоим образом. Стоит отметить, что все спортсмены, сменившие спортивное гражданство, покинули свои должности в федерации. Это было одно из условий. К сожалению, так устроена система на законодательном уровне, потому что достаточно сложно препятствовать уходу спортсменов», — заявил Кретов RT.

Ранее Кретов прокомментировал заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения наших спортсменов.