Кретов: ФКСР продолжает сотрудничество с FEI в полной мере

Советник президента федерации конного спорта России (ФКСР) Максим Кретов прокомментировал заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения наших спортсменов.

«На данный момент ФКСР продолжает сотрудничество с FEI в полной мере. И мы принимаем участие в урегулировании вопроса нашего допуска к квалификации Олимпийских игр. Делаем всё, что от нас зависит. У нас есть прецеденты в других видах спорта: фехтовании, тхэквондо, боксе, теннисе и шахматах. Очевидно, что опыт переговоров между этими федерациями успешен. Поэтому мы, как члены международных федераций, будем дальше вести переговоры. И 24—25 апреля мы отправим своих делегатов на форум по конному спорту. Также мы обсуждаем вопросы сотрудничества и взаимопомощи и поддержки нашего допуска с азиатскими федерациями, с федерацией ОАЭ. И в этом у нас есть прогресс, на заседании НОК, которое проходило пару месяцев назад, Азиатский олимпийский комитет выступил за поддержку возврата спортсменов, официальных лиц и проведение международных соревнований на территории РФ. Это можно назвать результатом наших переговоров», — заявил Кретов RT.

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