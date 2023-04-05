Корелова о смене гражданства российскими всадниками: жалко терять таких спортсменов

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Старший тренер сборной России по выездке Александра Корелова прокомментировала смену спортивного гражданства российскими всадниками.
Корелова о смене гражданства российскими всадниками: жалко терять таких спортсменов
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«Конечно, нам жалко потерять таких спортсменов. Но не все эти люди в последнее время относились к сборной. Например, та же Екатерина Дубровина не была членом сборной команды. Стоит понимать, что все эти люди живут за рубежом и не могут двинуться. У них другая ситуация. Александра Максакова и Егор Щибрик живут в Нидерландах, работают у себя на конюшне. Они находятся в таких условиях, что сложно правильно оценить их положение, будучи в России. Поэтому мы надеемся на их возвращение и будем продолжать работать с международной федерацией дальше», — заявила Корелова RT.

Ранее Корелова прокомментировала заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения наших спортсменов.

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