Корелова: надеемся, что FEI пересмотрит своё решение

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Старший тренер сборной России по выездке Александра Корелова прокомментировала заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения наших спортсменов.
Корелова: надеемся, что FEI пересмотрит своё решение
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«Очень печальная ситуация. Нам бы, конечно, хотелось принимать участие в соревнованиях, и мы ожидали, что международная федерация будет к нам относиться более лояльно. Мы надеялись, что нам предложат хоть какие-нибудь условия для выступлений. Потому что если мы в этом году не попадём на квалификации, которые закончатся в конце 2023 года, как командные, так и личные... Понятно, что это очень сложно для всех нас. Это прежде всего связано с логистическими проблемами, возникают трудности при транспортировке лошадей. Мы понимаем это, но мы были готовы это решать.

Надеемся, что федерация конного спорта пересмотрит своё решение. А мы будем продолжать с ними работать и стараться находить какие-то пути решения этой проблемы», — заявила Корелова RT.

Ранее сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.

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