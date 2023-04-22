Нигматуллин: «Зенит» победит «Динамо» и окончательно убьёт интригу в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и «Динамо».

«Зенит» однозначный фаворит в матче с «Динамо». Москвичи сейчас показывают очень нестабильный футбол, даже у себя дома. Уверен, «Зенит» сегодня окончательно убьёт интригу в РПЛ. Плохо, что так происходит», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что борьба за чемпионство не должна заканчиваться за семь туров.

Матч между «Динамо» и сине-бело-голубыми состоится 22 апреля на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 мск. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 55 очками. «Динамо» расположилось на пятом (39).

Ранее Барриос признался, что хочет взять реванш у «Динамо» за вылет с Кубка России по футболу.