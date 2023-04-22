Лыжница Доценко: об отсутствии международных стартов уже никто не думает

Лыжница Анастасия Доценко высказалась о сезоне-2022/23, в котором российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

«Я не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал… Возможно, по началу, разве что. В начале сезона была где-то грусть. У нас плотный график выдался, так что об отсутствии международных стартов, пожалуй, никто уже и не думает», — цитирует Доценко «Спорт-Экспресс».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Доценко рассказала, как переживала своё отстранение от Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане.