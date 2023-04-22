Агент: через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение с Джорджевичем или нет

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о будущем своего клиента.

«Через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение с Джорджевичем или нет. Это зависит не только от нас, но и от результатов команды и выступления отдельных игроков. Также всё зависит от финансовой части, которую клуб может себе позволить на данный момент», — цитирует Глушевича Sport24.

В сезоне-2022/23 форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Сочи» с 31 очком располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался об интриге в Российской премьер-лиге.