Защитник «Сочи» Дркушич: интрига в РПЛ ещё жива

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался об интриге в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Жива ли интрига в РПЛ или «Зенит» можно уже называть чемпионом? Интрига жива до того момента, пока это математически возможно по очкам. Поэтому всё может произойти», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» с 55 очками продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице. Далее расположились московские «Спартак» (45), ЦСКА (44) и «Динамо» (39).

Ранее нападающий ЦСКА Антон Заболотный назвал «Зенит» принципиальным соперником.