Ольховский считает, что Потапова может обыграть Соболенко на турнире в Штутгарте

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российская теннисистка Анастасия Потапова может обыграть белоруску Арину Соболенко.

«Если Потапова будет ногами успевать за Соболенко, то я не вижу никаких проблем в том, чтобы обыграть её. Соболенко играет остро и быстро, но Потапова сейчас на подъёме, поэтому будет очень интересный матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

Россиянка в 1/4 финала победила француженку Каролину Гарсию со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

В следующем раунде она сыграет с Соболенко. Матч состоится 22 апреля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил выступление Арины Соболенко в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2023.