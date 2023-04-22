Ольховский считает, что Потапова может обыграть Соболенко на турнире в Штутгарте
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«Если Потапова будет ногами успевать за Соболенко, то я не вижу никаких проблем в том, чтобы обыграть её. Соболенко играет остро и быстро, но Потапова сейчас на подъёме, поэтому будет очень интересный матч», — цитирует Ольховского ТАСС.
Россиянка в 1/4 финала победила француженку Каролину Гарсию со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.
В следующем раунде она сыграет с Соболенко. Матч состоится 22 апреля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил выступление Арины Соболенко в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2023.