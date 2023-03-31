Лукашенко заявил, что следит за успехами Соболенко
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«Выиграла турнир, Рыбакину победила, помните? Недавно проиграла Рыбакиной в финале, вчера в четвертьфинале кому-то в Майами, или где она там, проиграла. Молодец Соболенко, она выиграла. А что проиграла шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт? Я ещё с ней буду разбираться по этому поводу», — цитирует Лукашенко РБК.
Соболенко недавно уступила в финальном матче турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе в двух сетах со счётом 7:6, 6:4 представляющей Казахстан Елене Рыбакиной.
24-летняя белорусская теннисистка в январе впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2023 года она обыграла Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).
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