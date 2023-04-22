Рублёв: самое сложное на корте — выяснение отношений с самим собой

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о борьбе со вспышками эмоций на корте.

«Самое сложное на корте — это выяснение отношений с самим собой. Большую часть матчей я проигрываю из-за эмоций, и если взять все игры, в которых я потерпел поражение, то 80% я проиграл из-за них и только 20%, где соперник был лучше меня в плане тенниса», — заявил Рублёв на пресс-конференции.

По его словам, если ты оказался слабее в матче, то нужно просто пожать руку оппоненту и идти работать над теми вещами, которые нужно улучшить, чтобы в следующий раз такого не было.

«А когда ты по игре вроде как не хуже, но из-за эмоций проигрываешь, то тогда да, возникают постоянные выяснения отношения с самим собой», — добавил теннисист.

21 апреля Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). В четвертьфинале он победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 51 минуту. В следующем раунде россиянин сыграет с Алексом Молчаном из Словакии.

Ранее Рублёв высказался о победе над датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).