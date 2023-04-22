Губерниев: Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, потому что Россия для него — дойная корова

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо о выборе между сборной России и Бразилии.
Губерниев: Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, потому что Россия для него — дойная корова
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия — дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», — цитирует Губерниева Sport24

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо и его соотечественнику Малкому.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги футболист провёл за санкт-петербургскую команду 19 матчей, забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» продлён до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо рассказал о своём отношении к запрету российским клубам участвовать в еврокубках.

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