Губерниев: Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, потому что Россия для него — дойная корова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо о выборе между сборной России и Бразилии.

«Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия — дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», — цитирует Губерниева Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо и его соотечественнику Малкому.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги футболист провёл за санкт-петербургскую команду 19 матчей, забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» продлён до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо рассказал о своём отношении к запрету российским клубам участвовать в еврокубках.