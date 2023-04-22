Клаудиньо: запрещать выступать нам в еврокубках несправедливо, ведь мы чемпионы

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своём отношении к запрету российским клубам участвовать в еврокубках.

«Мне очень грустно, что у «Зенита» нет возможности играть в еврокубках. Это несправедливо, ведь мы чемпионы, в честной борьбе заслужившие право выступать в Европе. Хочется верить, что эта возможность вновь появится», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.