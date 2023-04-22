Карвальо: Газзаев любил чеснок, перед каждым завтраком я знал, что буду чувствовать запах

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал об ассоциациях с экс главным тренером клуба Валерием Газзаевым.

«Что вспоминаю, когда слышу его фамилию? Он очень любил чеснок. За завтраком мог съесть несколько зубчиков. И когда я каждый день спускался на завтрак, знал: сейчас будет встреча с Газзаевым. И что, скорее всего, я снова буду чувствовать этот запах», — цитирует Карвальо Sport24.

Игрок выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА — 2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА.