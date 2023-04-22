Клаудиньо: Семак часто выступает в роли отца для игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об отношениях главного тренера команды Сергея Семака и игроков.

«Он прекрасный тренер, который сам был футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или отца. Он мог бы тренировать европейский клуб. Это лучший тренер России», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

Специалист возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством «Зенит» четыре раза подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В нынешнем сезоне санкт-петербургская команда также лидирует в турнирной таблице, в 23 матчах набрав 55 очков.

Ранее Клаудиньо рассказал о своём отношении к запрету российским клубам участвовать в еврокубках.