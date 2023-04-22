Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сделал результативную передачу в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу с «Анже».

Теперь на счету аргентинца 15 голевых передач в сезоне. Ему для этого потребовалось 27 матчей в Лиге 1. Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в чемпионате Франции так быстро.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США.