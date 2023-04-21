Тукманов: амбиции тренера «Химок» Талалаева в матче РПЛ с «Торпедо» будут зашкаливать
- РИА Новости
«Конечно, амбиции Талалаева в этом матче будут зашкаливать. Он хочет доказать и показать своим прежним работодателям, что заслуживает большего, и доказать всем свои возможности», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что для Талалаева будет главным показать себя и победить.
«Иначе это будет большим минусом для его тренерской репутации», — заключил Тукманов.
Игра «Химки» — «Торпедо» пройдёт 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 мск. Команды занимают последние строчки в турнирной таблице.
Напомним, руководство «Химок» в начале апреля объявило о назначении Талалаева на пост главного тренера. Специалист в сезоне-2022/23 работал в грозненском «Ахмате» и «Торпедо».
Ранее сообщалось, что главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи.