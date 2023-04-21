Тукманов: амбиции тренера «Химок» Талалаева в матче РПЛ с «Торпедо» будут зашкаливать

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов считает, что для главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева матч 24-го тура чемпионата России по футболу с чёрно-белыми будет очень принципиальным.

«Конечно, амбиции Талалаева в этом матче будут зашкаливать. Он хочет доказать и показать своим прежним работодателям, что заслуживает большего, и доказать всем свои возможности», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что для Талалаева будет главным показать себя и победить.

«Иначе это будет большим минусом для его тренерской репутации», — заключил Тукманов.

Игра «Химки» — «Торпедо» пройдёт 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 мск. Команды занимают последние строчки в турнирной таблице.

Напомним, руководство «Химок» в начале апреля объявило о назначении Талалаева на пост главного тренера. Специалист в сезоне-2022/23 работал в грозненском «Ахмате» и «Торпедо».

Ранее сообщалось, что главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи.