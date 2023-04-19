Главного тренера «Торпедо» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Короткая ссылка
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета.
Главного тренера «Торпедо» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи
  • РИА Новости

«Клотет был удалён за оскорбительный жест в адрес судьи. После этого, как было установлено в рапорте, Клотет произнёс слово «клоун», что также было отмечено. Клуб отправил нам письмо об отмене красной карточки, мы отправили его в ЭСК. Заключение — судья правильно удалил Клотета», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Наставник автозаводцев получил красную карточку в конце первого тайма. 15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс также получили красные карточки.

«Торпедо» расположилось на 16-м месте в таблице чемпионата России (13 очков).

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об удалении Клотета в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить