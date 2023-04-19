Главного тренера «Торпедо» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета.

«Клотет был удалён за оскорбительный жест в адрес судьи. После этого, как было установлено в рапорте, Клотет произнёс слово «клоун», что также было отмечено. Клуб отправил нам письмо об отмене красной карточки, мы отправили его в ЭСК. Заключение — судья правильно удалил Клотета», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Наставник автозаводцев получил красную карточку в конце первого тайма. 15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс также получили красные карточки.

«Торпедо» расположилось на 16-м месте в таблице чемпионата России (13 очков).

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об удалении Клотета в матче со «Спартаком».