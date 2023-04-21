Вице-президент IBU Гамза выступил против допуска россиян к международным соревнованиям

Вице-президент международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выступил против допуска россиян к международным соревнованиям.

«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом», — сказал Гамза Idnes.cz.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в IBU заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.