Вице-президент IBU Гамза выступил против допуска россиян к международным соревнованиям

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Вице-президент международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выступил против допуска россиян к международным соревнованиям.
Вице-президент IBU Гамза выступил против допуска россиян к международным соревнованиям
  • РИА Новости

«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом», — сказал Гамза Idnes.cz.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в IBU заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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