Общее собрание РПЛ состоится 26 апреля

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Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт 26 апреля в Москве.
Общее собрание РПЛ состоится 26 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На заседании намерены обсудить структуру календаря РПЛ, подготовку к сезону-2023/24, выбор игровых мячей и вопросы судейства в лиге.

Также на повестке заседания выбор делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС, утверждение положения о правлении АФК «РПЛ», выбор аудиторской компании и кандидатов в Исполком РФС от АФК «РПЛ».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил о невозможности расширения лиги до 18 команд.

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