Алаев заявил о невозможности расширения РПЛ до 18 команд

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о невозможности расширения лиги до 18 команд.

«Сейчас расширение до 18 команд невозможно. Это мое мнение. Wild‑card для 2Drots? Категорически нет. У нас всегда превыше всего спортивный принцип. Все знают как попасть в РПЛ. Пусть попробуют через Вторую лигу», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Ранее Алаев высказался о возможном изменении формата Суперкубка России по футболу.