Алаев: нам стоит всем вместе подумать над изменениями в формате Суперкубка

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном изменении формата Суперкубка России по футболу.

«Хочу выразить свою позицию: нам стоит всем вместе подумать над изменениями в формате Суперкубка. Мы все привыкли работать в одной канве. Время поменялось, Еврокубков нет. Кубок показал: можно радикально поменять формат и быть интересным публике. Мы хотим играть и видеть больше топовых матчей. Какой бы ни был формат в Суперкубке — будут топовые команды», — приводит слова Алаева Sport24.

На данный момент Суперкубок проводится в формате одного матча за трофей перед началом сезона в Российской премьер-лиге.

Ранее Алаев рассказал, почему было принято решение о переносе общего собрания РПЛ.