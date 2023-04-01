Алаев: нам стоит всем вместе подумать над изменениями в формате Суперкубка

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном изменении формата Суперкубка России по футболу.
Алаев: нам стоит всем вместе подумать над изменениями в формате Суперкубка
  • РИА Новости

«Хочу выразить свою позицию: нам стоит всем вместе подумать над изменениями в формате Суперкубка. Мы все привыкли работать в одной канве. Время поменялось, Еврокубков нет. Кубок показал: можно радикально поменять формат и быть интересным публике. Мы хотим играть и видеть больше топовых матчей. Какой бы ни был формат в Суперкубке — будут топовые команды», — приводит слова Алаева Sport24.

На данный момент Суперкубок проводится в формате одного матча за трофей перед началом сезона в Российской премьер-лиге.

Ранее Алаев рассказал, почему было принято решение о переносе общего собрания РПЛ.

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