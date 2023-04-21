Мостовой: Абаскаль попал в «Спартак» «по объявлению»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что российскими командами должны руководить отечественные тренеры.
Мостовой: Абаскаль попал в «Спартак» «по объявлению»
  • Gettyimages.ru

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нём. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению», — цитирует Мостового Sport24.

Бывшему хавбеку сборной России обидно за людей, «которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются ненужными в нём».

«Вот в этом проблема», — добавил Мостовой.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Ранее 34-летний испанец работал в «Базеле», с которым стал чемпионом Бельгии.

Красно-белые с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (55).

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов предложил заменить Абаскаля на Мостового.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить