Мостовой: Абаскаль попал в «Спартак» «по объявлению»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что российскими командами должны руководить отечественные тренеры.

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нём. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению», — цитирует Мостового Sport24.

Бывшему хавбеку сборной России обидно за людей, «которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются ненужными в нём».

«Вот в этом проблема», — добавил Мостовой.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Ранее 34-летний испанец работал в «Базеле», с которым стал чемпионом Бельгии.

Красно-белые с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (55).

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов предложил заменить Абаскаля на Мостового.