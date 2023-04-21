Бывший защитник «Спартака» Хлестов предложил заменить Абаскаля на Мостового

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказал мнение, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля нужно заменить на Александра Мостового.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нём разве есть какой-то потенциал?», — цитирует Хлестова «РБ Спорт».

По его словам, когда в клубе происходит частая смена тренера, то это ни к чему хорошему не приведёт

«Поставьте сейчас в «Спартак» Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет», — заключил Хлестов.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 матчах 45 очков.

Ранее Абаскаль попросил прощения у фанатов «Спартака» за поражение от «Акрона» в Кубке России.