Дин Лижэнь: поначалу думал, что смогу быстро сделать ничью

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничейном результате в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

«Я поначалу думал, что смогу быстро сделать ничью, но оказалось, что это не так просто. В некоторых вариантах я мог проиграть. Во время игры я думал, что ход h3 — единственный способ спасти партию», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. Счёт в противостоянии — 5-4.

Следующая партия состоится 23 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь показывают чрезвычайно энергоёмкий характер борьбы.