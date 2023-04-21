Источник: Галтье подал жалобу в прокуратуру после обвинений в расизме

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье подал заявление в прокуратуру на обвинившего его в расизме спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Presse.

Также жалоба подана на журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину. По мнению Галтье, они распространили клевету.

Фурнье и Риола утверждают, что Галтье нелицеприятно в электронном письме высказывался в адрес мусульман и чернокожих футболистов.

Ранее сообщалось, что Галтье может быть на три года лишён свободы, если обвинения в его адрес в расистских высказываниях будут доказаны.