Источник: Галтье подал жалобу в прокуратуру после обвинений в расизме

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье подал заявление в прокуратуру на обвинившего его в расизме спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.
Источник: Галтье подал жалобу в прокуратуру после обвинений в расизме
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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Presse.

Также жалоба подана на журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину. По мнению Галтье, они распространили клевету.

Фурнье и Риола утверждают, что Галтье нелицеприятно в электронном письме высказывался в адрес мусульман и чернокожих футболистов.

Ранее сообщалось, что Галтье может быть на три года лишён свободы, если обвинения в его адрес в расистских высказываниях будут доказаны.

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