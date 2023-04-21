Источник: Галтье подал жалобу в прокуратуру после обвинений в расизме
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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Presse.
Также жалоба подана на журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину. По мнению Галтье, они распространили клевету.
Фурнье и Риола утверждают, что Галтье нелицеприятно в электронном письме высказывался в адрес мусульман и чернокожих футболистов.
Ранее сообщалось, что Галтье может быть на три года лишён свободы, если обвинения в его адрес в расистских высказываниях будут доказаны.