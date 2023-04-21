Хавбек «Интера» Барелла стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Интера» Николо Барелла был признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Барелла забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3). Итальянский клуб вышел в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния.

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал автором лучшего гола недели в Лиге Европы. Футболист отличился в матче с «Фейеноордом» (4:1). Римский клуб вышел в 1/2 финала, где сыграет с «Байером».

Ранее главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар выразил удивление, что его команде удалось разгромить «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.