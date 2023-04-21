Привалова рассказала, что любые спортсмены могут приезжать на чемпионат России по лёгкой атлетике

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о допуске иностранных спортсменов к соревнованиям по лёгкой атлетике в России.

«На данный момент ведётся тесная работа с белорусскими спортсменами. Но так любые спортсмены могут приезжать на чемпионат России по лёгкой атлетике. Сейчас мы только утвердили календарь с Министерством спорта России», — цитирует Привалову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что следующим шагом является рассылка во все национальные федерации.

17 апреля стало известно, что иностранные легкоатлеты смогут выступать на соревнованиях в России.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее Привалова заявила, что организация будет ориентироваться на позицию Олимпийского комитета России (ОКР) в вопросе выступления на международных турнирах.