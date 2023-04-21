Карвальо — о Березуцких: когда приехал в ЦСКА, братья мне провели курс русского языка

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался об экс защитниках армейского клуба Василии и Алексее Березуцких.

«Если брать русских футболистов, то ими в команде восхищались больше всего. Чтобы прям подкалывали меня, такого не было. Но когда я только приехал в ЦСКА, братья мне провели курс русского языка. Плохого русского языка, если вы понимаете, о чём я», — приводит слова Карвальо Sport24.

Игрок выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее Карвальо признался, что в его семье обожают водку.