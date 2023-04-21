Бывший футболист ЦСКА Карвальо признался, что в его семье обожают водку
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- © Ricardo Fernandes/Keystone Press Agency
«Кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. Когда я в России, всегда стараюсь привезти им несколько бутылок», — приводит слова Карвальо Sport24.
40-летний бразилец играл за армейцев с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих экс-полузащитник два раза выиграл чемпионат России, три раза — Суперкубок России и четыре раза — Кубок России.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».