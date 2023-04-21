Бывший футболист ЦСКА Карвальо признался, что в его семье обожают водку

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэль Карвальо сравнил вкус колы и водки.

«Кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. Когда я в России, всегда стараюсь привезти им несколько бутылок», — приводит слова Карвальо Sport24.

40-летний бразилец играл за армейцев с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих экс-полузащитник два раза выиграл чемпионат России, три раза — Суперкубок России и четыре раза — Кубок России.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».