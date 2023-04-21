Самсонов: после первого матча с «Тампой» выключил телефон и смотрел покер по телевизору

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о первом матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Возможно, в первом матче я перенервничал. Это большая перемена для меня, первый матч в плей-офф, в «Торонто» — месте, которое совершенно отличается от того, где я играл раньше. После матча я попытался отвлечься, выключил телефон, целый день смотрел покер по телевизору и играл с ребёнком», — цитирует Самсонова Sportsnet.

Он также подчеркнул, что во втором матче с «Тампой» стал меньше нервничать.

Встреча команд проходила на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 6:2.

Самсонов отразил 20 бросков из 21. В первой игре вратарь пропустил шесть шайб за два периода.

Ранее тренер «Торонто» восхищён реакцией Самсонова на неудачную игру в первом матче с «Тампой».