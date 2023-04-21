Тренер «Торонто» восхищён реакцией Самсонова на неудачную игру в первом матче с «Тампой»

Главный тренер «Торонто Мэйл Лифс» Шелдон Киф похвалил российского вратаря команды Илью Самсонова за игру во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:2).

«Восхищён реакцией Самсонова на неудачную игру в первом матче. Он признал, что был недостаточно хорош. Но Илья улыбался, хотел работать и сражаться на льду. Он не позволял шайбе пройти мимо него на тренировке. Это посылает сильный сигнал нашим игрокам. Это то, что вы хотите видеть», — приводит слова Кифа Sportsnet.

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 6:2.

Самсонов отразил 20 бросков из 21. В первой игре вратарь пропустил шесть шайб за два периода.

Ранее главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:2).